«غاندالف» بطل الجولة الـ17 لكأس الوثبة في فلورنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض الجواد «خطير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، و«إيلاف» و«صباح» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، عصر السبت تحدي فعاليات الجولة الثامنة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتوج الجواد «غاندالف دو بومبادور» للنجيفي ريسنج، بإشراف أندو بوتي وقيادة أنتونيو فريزو، بطلاً لسباق الجولة السابعة عشرة لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، الذي أقيم الخميس بمضمار فلورنسا بمنطقة توسكانا بإيطاليا.

وجاء السباق مثيراً؛ حيث انحصر الصراع بين ثلاثي المقدمة، قبل أن ينفرد البطل بالصدارة في آخر 200 متر، ويحقق فوزاً بفارق مريح، وحل ثانياً «بيلشاستر» بقيادة البرتو سانا، فيما جاء ثالثاً «كونان بايلولي» بقيادة جيرمانو مارسيللو.