1500 شوط تنهي المنافسات التأهيلية لشارة محمد بن زايد لسباقات الهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



أسدل الستار صباح الجمعة، على منافسات شارة محمد بن زايد لسباقات الهجن العربية الأصيلة لموسم 2020-2021، التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد انطلقت السباقات التأهيلية في 3 يوليو الجاري واستمرت لمدة 4 أسابيع بــــــ30 ميداناً بمختلف إمارات الدولة بمشاركة آلاف من هجن الدولة.

واختتمت السباقات بمنافسات سن الحقايق أمس، حيث كانت انطلاقة الشارة بـــــ450 شوطاً في منافسات الفطامين في الأسبوع الأول، وخصص لها 15 شوطاً لمسافة 1.5 كلم، ثم انتقلت المنافسات إلى سن الحقايق في الأسبوع الثاني، على مدار 300 شوط، بواقع 10 أشواط في كل ميدان لمسافة 3 كلم، وعادت الفطامين للمنافسة في الأسبوع الثالث، والحقايق في الأسبوع الرابع والأخير، وبلغ مجموع الأشواط في الشارة 1500 شوط.

وأقيمت شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمن السباقات التمهيدية التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتعزيز الرياضات التراثية بصفة عامة، وسباقات الهجن على وجه الخصوص، وفي سبيل المحافظة على رياضة سباق الهجن والسير على النهج الذي وضعه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بهذه الرياضة العربية الأصيلة والحفاظ على الموروث الشعبي.

وشملت الميادين التي أقيمت عليها الشارة كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان.

وفي اليوم الختامي من منافسات شارة محمد بن زايد للهجن، انتزعت «الشايبة» لغانم حمد المنصوري ناموس الشوط الأول في المنافسات التي أقيمت على أرضية ميدان الوثبة بأبوظبي، بينما استطاعت «الشاهينية» لحمد سيف الشامسي التغلب على منافساتها في ميدان سيح صبره ونجحت في خطف لقب الشوط الأول.

وفي ميدان أبو سمرة للهجن كان الموعد مع «نهب» لسيف سلطان الشامسي التي حازت ناموس الحقايق الأبكار، فيما ظفرت «هملولة» لمحمد سعيد القبيسي بأول أشواط الحقايق التي أقيمت على أرضية ميدان غشابة، بينما انتزعت «الشاهينية» لعيسى الدهيمي الخييلي ناموس الشوط الأول في ميدان الخزنة.

كما أهدت «الشاهينية» مالكها عبدالله خليفة الحميري ناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار، في ميدان سويحان، وطارت «شواهين» لمحمد عبدالله الصيعري بناموس الحقايق الأبكار في ميدان الساد للهجن، فيما فازت «مياسة» لمحمد مطر الرميثي بأول الأشواط في منافسات ميدان السمحة، وجاءت «الشاهينية» لأحمد محمد الدرعي في مقدمة الفائزين على أرضية ميدان الرقيعات.