الزهراني يشيد برؤية «الشارقة لرياضات الدفاع» حول صناعة البطل الأولمبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد السعودي علي بن مسفر الزهراني خبير رياضة الكاراتيه أن صناعة البطل الأولمبي مسؤولية مشتركة بين عدة أطراف وليس واجباً يختص به المدرب وحده، مشدداً على أن صناعة البطل الأولمبي ليست مهمة صعبة بقدر ما إنها تحتاج إلى جهود مضاعفة والتزام ودقة عاليتين لإنجاح البرنامج.

جاء ذلك خلال استضافته في المحاضرة التدريبية التي نظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في دولة الإمارات والتي تقام وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي بعنوان «دور المدرب واللاعب في صناعة البطل» والتي أقيمت عبر برنامج زووم للاتصال المرئي وتم بثها في حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي بإشراف رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبدالرحمن العويس وعضو مجلس الإدارة عبيد العسم السويدي ومدرب الكاراتيه بالنادي صلاح الدين الزحنوني والمدربة هالة بودي.

وأشاد الزهراني بجهود نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدعم تطوير رياضة الكاراتيه في الوطن العربي واصفاً إياه بأنه أمل جديد لتطور الرياضات الفردية مستقبلاً، مؤكداً أن وجود إدارة تعي مسؤولياتها وواجباتها وطاقم فني لمدربين مميزين بوجود المواهب سيساهم بطفرة كبيرة في الوصول للنجاح وهو تحقيق الإنجازات الكبيرة واستدامتها.

وتوقع الزهراني أن يتمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من تخريج أبطال دوليين تماشياً مع احترافية العمل التي يتبناها، مشيداً بفكرة تنمية المعرفة للرياضيين تماشياً مع التدريبات التكتيكية والبدنية لكون أياً منها لا يمكن فصله عن الآخر في الرياضة الحديثة.

وأثنى أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المعلومات الرصينة التي قدمها الخبير علي الزهراني، مؤكداً أنها تدل على عمق الخبرة الرياضية العلمية والتدريبية التي يتمتع بها، وتقدم بالشكر إلى الاتحاد السعودي للكاراتيه للتعاون، مؤكداً أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يتطلع للمزيد من التعاون وبما يخدم الحركة الرياضية في البلدين الشقيقين.

وأكد عضو مجلس الإدارة عبيد العسم السويدي أن المعلومات التي قدمها الخبير الزهراني غنية للغاية من الناحيتين الفنية والذهنية وهي جديرة بنقلها للاعبات واللاعبين وأنه سيتم التوجيه بذلك لتحقيق أعلى درجات الفائدة.

وأكد المدرب صلاح زحنوني أن إدارة النادي تحرص على أن تواكب الأفكار العالمية في صناعة البطل من خلال الاطّلاع على أفضل الممارسات الرياضية في العالم فيما يخص برنامج صناعة البطل الأولمبي، ووصف استضافة الخبير الزهراني بأنها امتداد مهم لتنمية المعرفة مؤكداً أنه سيقوم بشرح مضامين المحاضرة للاعبين واللاعبات للاستفادة بشكل أفضل.

وأكدت المدربة هالة بودي أن اللاعبة الإماراتية قادرة على أن تكون بطلة أولمبية بسبب تقارب المواصفات الفنية لرياضيي الكاراتيه مع أقرانها في مختلف دول العالم.