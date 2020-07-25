«بناء الأجسام» يشيد بدور مريم الزعابي في تنمية اللياقة النسائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالجهود التي تبذلها خبيرة اللياقة البدنية المدربة مريم علي الزعابي في توعية الرياضيين وتخصصها بدور رياضة المرأة وخصوصاً خلال المرحلة الماضية التي تزامنت مع انتشار جائحة كورونا.

وأكد الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية محمد عبدالرحيم المري أن اتحاد اللعبة برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي يحرص على التعاون المشترك مع جميع جهات مجتمع الإمارات وبما يساهم بتقديم الاستشارة الفنية والرياضية من خلال كوادره، ويهدف من خلال مشاركاته الواسعة إلى رفع مستوى الثقافة الرياضية والتأكيد على أهمية اللياقة البدنية في صحة المجتمع وخصوصاً فيما يتعلق بممارسة المرأة لرياضة اللياقة البدنية وأهميتها في الجانب الذهني، كما أثنى على جهود المدربة امريم لزعابي مؤكداً تقديم كل أشكال الدعم لمواصلتها مهمتها التدريبية.

وأعربت مريم الزعابي عن سعادتها لانتدابها من قبل اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية لهذه المهمة التوعوية والتثقيفية، وقدمت شكرها للشيخ عبدالله الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد لثقته فيها، وأكدت أنها لن تدخر جهداً للمزيد في خدمة رياضة المرأة والرياضة عموماً في جانب اللياقة البدنية.