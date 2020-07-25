اتحاد جدة يعلن إصابة بوني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن اتحاد جدة السعودي أن مهاجمه الايفواري ويلفريد بوني سيغيب لمدة أسبوعين عن التدريبات بعد تعرضه للإصابة، وبالتالي سيكون بوني الذي سبق له اللعب في صفوف مانشستر سيتي خارج حسابات المدرب البرازيلي كاريلي عندما يحل الاتحاد ضيفاً على أبها في 4 أغسطس المقبل موعد استئناف الدوري السعودي للمحترفين.

وسيكون الثنائي هارون كمارا وعبدالرحمن الغامدي خياريان مطروحين أمام المدرب لتعويض غياب بوني الذي يتمنى الاتحاديون أن يلحق بديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في التاسع من أغسطس.

وتوالت الإصابات في الاتحاد الذي يحتل المركز 13 في الدوري، حيث أصيب المدافع حمدان الشمراني والمهاجم عبدالرحمن بيد أن الجهاز الطبي أوضح أنها إصابات طفيفة وسيتعافى اللاعبان خلال 5 أيام.