شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن إصابة بوني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أعلن اتحاد جدة السعودي أن مهاجمه الايفواري ويلفريد بوني سيغيب لمدة أسبوعين عن التدريبات بعد تعرضه للإصابة، وبالتالي سيكون بوني الذي سبق له اللعب في صفوف مانشستر سيتي خارج حسابات المدرب البرازيلي كاريلي عندما يحل الاتحاد ضيفاً على أبها في 4 أغسطس المقبل موعد استئناف الدوري السعودي للمحترفين.
وسيكون الثنائي هارون كمارا وعبدالرحمن الغامدي خياريان مطروحين أمام المدرب لتعويض غياب بوني الذي يتمنى الاتحاديون أن يلحق بديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في التاسع من أغسطس.
وتوالت الإصابات في الاتحاد الذي يحتل المركز 13 في الدوري، حيث أصيب المدافع حمدان الشمراني والمهاجم عبدالرحمن بيد أن الجهاز الطبي أوضح أنها إصابات طفيفة وسيتعافى اللاعبان خلال 5 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد جدة يعلن إصابة بوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.