دبا الحصن يدشن تدريبات فريقي كرة اليد والصالات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”
دشّن فريقا كرة الصالات واليد بنادي دبا الحصن برنامجهما الإعدادي للموسم الجديد 2021-2020، وسط إجراءات احترازية وفق البروتوكول الصحي باتباع قاعدة التباعد الاجتماعي والجسدي، وكان دبا الحصن أجرى الفحوص الطبية اللازمة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بعودة النشاط الرياضي.
وأكد عبد الله اليحيائي، نائب رئيس مجلس الإدارة، حرص إدارة دبا الحصن على أن بداية المرحلة الأولى لعودة النشاط في الألعاب الجماعية والفردية ستكون لفئة الرجال، على أن تبدأ المرحلة الثانية لعودة لاعبي المراحل السنية في مختلف الأنشطة في أغسطس/آب المقبل، لافتاً إلى أن النادي بإدارته وطواقمه الفنية يواصل العمل الدؤوب؛ حتى يكون على أتم الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، والمنافسة بقوة على جميع البطولات.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لكرة الصالات قررت استكمال دوري الصالات للموسم المنصرم في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل.
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