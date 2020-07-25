شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح الدورة التدريبية الإقليمية للريشة الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الدورة التدريبية الإقليمية للريشة الطائرة البارالمبية والتي نظمها اتحاد غرب آسيا البارالمبي عبر الواقع الافتراضي (تطبيق زووم) بالتعاون مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة بمشاركة واسعة من الدول العربية.

وشهدت الدكتورة سوسن تقوي رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة المحاضرة الختامية للدورة، وأشادت بحجم المشاركين والذين بلغ عددهم 220 دارساً يمثلون 17 دولة عربية.

وحصل الدارسون الذين اجتازوا الساعات الدراسية المعتمدة على شهادات المشاركة وسط نجاح كبير للدورة.

وعبرت الدكتورة سوسن تقوي عن سعادتها البالغة بالتعاون المثمر بين الاتحاد العربي للريشة الطائرة واتحاد غرب آسيا البارالمبي، مؤكدة حرص اتحادها على مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف الاتحادات والهيئات الرياضية ذات العلاقة بما يحقق أهداف الاتحاد خصوصاً دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم تنفيذاً لاستراتيجية الاتحاد التي أعلن عنها في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في مملكة البحرين عام 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاح الدورة التدريبية الإقليمية للريشة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.