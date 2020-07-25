أنباء متضاربة حول ترشح درجال لرئاسة اتحاد الكرة العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تضاربت الأنباء حول ترشح وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال إلى المنافسة على رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم المقبلة والتي لم يتم تحديد موعد إجرائها لغاية الآن.

وذكرت مصادر مقربة من درجال، أنه حسم أمره وقرر الترشح لخوض انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقبلة وسيتنافس على منصب رئيس الاتحاد، وأضافت المصادر أن درجال سيعلن ترشحه بعد انتهاء أربعينية زميله نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي التي لم يتبقَ لها سوى خمسة أيام فقط.

من جانب آخر، نفى مقربون من درجال وجود نية له بالترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الوقت الراهن، مؤكدين، أن الرجل قد ركز كل جهوده على عمله كوزير للشباب والرياضة في العراق ولا توجد له نية في الوقت الراهن على أقل تقدير للمشاركة في انتخابات اتحاد الكرة.

يذكر أن عدنان درجال كان وراء استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق بالطرق القانونية