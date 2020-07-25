«الشرطة العراقي» ينفي إصابة أي لاعب بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبو فريق الشرطة العراقي لكرة القدم عدم تعرضهم للإصابة بفيروس «كورونا».

وكانت شائعات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى وجود شكوك بإصابة خمسة لاعبين من فريق الشرطة بفيروس «كورونا»، وقد تركزت الشائعات على إصابة لاعب الفريق الجديد القادم من فريق القوة الجوية محمد قاسم، لكن مصدراً في إدارة الشرطة أكد أن جميع الفحوصات التي أجريت للاعبي الشرطة أثبتت سلامتهم من الإصابة بفيروس «كورونا».

وأضاف أن الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها تهدف إلى التأكد من صحة اللاعبين وسلامتهم من الإصابة بالفيروس قبل انطلاق المعسكر التدريبي في بغداد، وتابع «أن الفحوصات أكدت سلامة اللاعب الشاب محمد قاسم الذي أتى للفريق قادماً من فريق القوة الجوية، وكل الشائعات التي ركزت على تعرضه للإصابة بالفيروس هي عارية عن الصحة ولا أساس لها».

وأردف أن إدارة الشرطة غضت النظر عن إقامة معسكر تدريبي لفريقها الكروي في النجف، بعد أن تم استحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة لتجمع الفريق في بغداد.