ختام ناجح لدورة ترقي حكام الشطرنج «عن بعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الاتحاد الآسيوي للشطرنج ومقره أبوظبي دورة تأهيل وترقي حكام اللعبة في القارة الآسيوية عن بُعد عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم» من 4 دول هي أفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيران.

ويأتي تنظيم هذه الدورة المتقدمة في إطار حرص أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج على التنوع في تنظيم دورات الحكام والمدربين والمنظمين وصولاً إلى تطوير قاعدة الكوادر الفنية الأسيوية في مختلف البلدان الآسيوية.

حاضر في الدورة المحاضر الدولي الإماراتي وخبير التحكيم مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج، الذي قام بتغطية جميع المحاور المطلوبة للحصول على معدل لقب حكم اتحادي معتمد، من الاتحاد الدولي للشطرنج وفقاً لأحدث اللوائح والقوانين وتعليمات لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للشطرنج، وشارك في المحاضرات والتنظيم الفني للدورة، الحكم الدولي مهرداد بهلوان زاده سكرتير لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج.

وتضمن برنامج الدورة عدداً من المحاور الرئيسية تمثلت في قواعد النظام السويسري، وبرنامج سويس مانيجر لإجراء التقابلات في مسابقات الشطرنج، وشرح قوانين الشطرنج وفقاً لآخر التعديلات ولوائح المسابقات الدولية والمواصفات لقطع ورقعة الشطرنج، وساعات اللعب وقواعد التصنيف الدولي للاعبي الشطرنج.

ونجح في اجتياز الامتحان النهائي أكثر من 80 % وبالتالي الحصول على معدل لقب حكم اتحادي FA ويلزم قيامهم بالتحكيم في ثلاث مسابقات دولية خلال الفترة القادمة لاستكمال متطلبات التقدم رسمياً من خلال اتحاداتهم الوطنية للحصول على لقب حكم اتحادي.