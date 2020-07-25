عيسى هلال يتفقد نادي خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

التقى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بمجلسى إدارة نادي خورفكان وشركة كرة القدم، ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس لأندية الإمارة الباسمة للاطّلاع على سير العمل والتجهيزات قبل انطلاق الموسم الرياضي، ورافق رئيس المجلس الرياضي سعيد علي العاجل الخبير الرياضي، وكان في استقبالهم خليل غانم رئيس شركة الكرة بنادي خورفكان وخالد مراد الرئيسي عضو مجلس الإدارة ومشرف الألعاب الجماعية بالنادي وعدد من الأعضاء.

وأكد هلال خلال حديثه لإدارة النادي على حرص المجلس للقيام بمثل هذه الزيارات للأندية للوقوف على المتطلبات والاستعدادات للموسم الرياضي في إطار خطته الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون بين مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم من أجل تحقيق الطموحات والإنجازات، مؤكداً حرص المجلس على متابعة جميع الأندية عن قرب والاطّلاع على استعداداتها للموسم الجديد.

من جانبه ثمّن سالم النقبي رئيس مجلس إدارة النادي زيارة عيسى هلال، مؤكداً أن تواصل المجلس المستمر من العوامل التي تزيد النادي إصراراً لعكسه على أرض الواقع من خلال البطولات والإنجازات لفرق النادي في الموسم المقبل ووضع النادي في المقدمة.

كما التقى عيسى هلال في ختام الزيارة بلاعبي الفريق الأول بحضور الجهازين الإداري والفني وطالبهم ببذل الجهد خلال الموسم الجديد والذي يحمل تحدياً كبيراً للجميع من أجل ترجمة الإمكانيات المتوفرة إلى نتائج مميزة بعد التعاقد مع مدرب كبير مثل الإسباني راوؤل كانيدا ولاعبين مميزين سواء مواطنين أو أجانب وذلك سعياً لتحقيق آمال جماهير خورفكان.