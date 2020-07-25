باريس سان جيرمان يتوّج بلقب كأس فرنسا في ليلة إصابة مبابي المروعة

نجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقبه الـ13 في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، بعد فوزه على سانت اتيان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب سان دوني في ضواحي العاصمة الفرنسية.

وتعد هذه المباراة هي الأولى الرسمية في فرنسا منذ 10 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 13.

وشهدت المباراة خروج النجم الفرنسي لاعب الفريق الباريسي كيليان مبابي مصاباً في الدقيقة 26 بعد جراء تدخل قوي من لويك بيرين قائد سانت إيتيين الذي طرده الحكم بسبب المخالفة.

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وحضر المباراة 5 آلاف مشجع فقط المباراة في استاد فرنسا الدولي الذي يسع لـ 80 ألف متفرج بسبب الاجراءات الصحية الصارمة.

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان فريق ليون في نهائي كأس الرابطة يوم السبت المقبل، قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل حيث يلتقي في ربع النهائي مع أتالانتا الإيطالي.

وبهذا اللقب، يكون باريس سان جيرمان قد حقق البطولة رقم 13 في تاريخه، ليبتعد بفارق 3 ألقاب عن مارسيليا صاحب المركز الثاني في ترتيب أكثر الأندية فوزاً باللقب، كما نجح الفريق الباريسي في الفوز باللقب للمرة الخامسة خلال المواسم الست الأخيرة، حيث توج باللقب أعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2020، وخسر لقب عام 2019 لصالح فريق رين.

وبذلك أضاف سان جيرمان اللقب الثاني له خلال الموسم الجاري، بعد أن فاز بلقب الدوري بقرار من الاتحاد الفرنسي والرابطة بعدم استكمال الموسم ومنح الفريق الباريسي اللقب كونه متصدر الترتيب حينما توقفت البطولة في شهر مارس الماضي.