شكرا لقرائتكم خبر عن 55 هدفا من توقيع أبطال دكة البدلاء فى الدورى قبل عودة الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة جدول مباريات الدورى المصرى الممتاز لشهر أغسطس، بعدما تقرر أن تعود المنافسة بشكل رسمي. اتحاد الكرة كان قد أعلن عودة المباريات من جديد فى أغسطس المقبل، بعد توقف دام أربعة أشهر، إثر تفشى فيروس كورونا المستجد، وسط اعتراضات بعض الأندية على العودة والمطالبة بإلغاء الموسم.

وقبل توقف مسابقة الدورى أقيمت 157 مباراة، حيث توجد 6 مباريات مؤجلة، فضلا عن مباراة مقدمة من الأسبوع الـ19 لعبت بين الطلائع وإنبى، وشهدت المسابقة 103 انتصاراً فيما انتهت 54 مباراة بالتعادل "36 إيجابى + 18 سلبى".

كما كانت عدد الأهداف المسجلة 349 هدفا (بينها هدفين اعتباريين)، و80 بتوقيع للأجانب "العرب 31"، وتمكن اللاعبون البدلاء من تسجيل 55 هدفا، يتصدرهم محمد سالم مهاجم المقاولون العرب الذى يعد أفضل بديل حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفاً أخر .

تلقت الشباك 7 أهداف من نيران صديقة بينما سجل 154 هدفا فى الشوط الأول، و192 هدفاً فى الشوط الثانى وسجل صاحب الملعب 180 هدف مقابل 169 هدفاً للضيوف .وتم احتساب 76 ركلة جزاء فى المسابقة سجلت 56 بنجاح وأهدرت 20 ركلة.

Advertisements

ويعد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هدافاً للمسابقة برصيد 13 هدفاً يليه محمد شريف مهاجم إنبى برصيد 9 أهداف، وسجل 17 لاعبا ثنائيات يتقدمهم عبد الله السعيد بـ4 مرات.

يعد النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة أكثر الفرق إحرازا للأهداف، حيث أحرز لاعبوه 46 هدفا، كما يعد أقوى دفاع حيث لم يدخل مرماه سوى 4 أهداف بسبب الشراسة الهجومية التى فرضها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على المنافسين وأدى لتحقيق 16 فوزا متتاليا.

فى الوقت نفسه يعد نادى مصر أضعف هجوم فى الدورى حيث لم يحرز لاعبوه سوى 11 هدفا فى 17 مباراة خاضها الفريق

ويتساوى ثلاثة فرق فى أضعف خطوط الدفاع بالدورى وهم نادى مصر ووادى دجلة وأسوان، حيث منى مرماهم بـ27 هدفا، وهو ما أدى لتراجع ترتيبهم بالدورى، حيث يحتل نادى مصر مؤخرة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما يحتل دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، بينما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة ويعد الأفضل حالا من الناديين السابقين.