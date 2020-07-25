شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: إيريك تراورى كثير الحركة قليل التهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قيم فاروق جعفر "ملك النص" لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أداء البوركينابي إيريك تراوري نجم هجوم بيراميدز، مؤكدًا إنه لاعب كثير الحركة لكنه قليل التهديف، بخلاف إنه لا يُجيد المراوغة بالكرة نظرًا لكون اللاعب المهارى يضع الكرة أمامه، إلا إن تراروى دائمًا يكون قريب جدًا من الكرة وفى هذه الوضعية يكون من الصعب على اللاعب التحكم أو تسديد الكرة بمهارة.

استشهد جعفر على حديثه خلال تصريحاته ببرنامج "زملكاوى" إنه بالنظر إلى أهداف تراورى ستجد إنها قليلة بالمقارنة بمركزه فى خط الهجوم، قائلاً: "أنا ليا نظرة فى اللاعب وتراورى بيتحرك كتير لكنه قليل التهديف".

ورفضت إدارة بيراميدز مناقشة فكرة رحيل البوركيني ايريك تراوري نجم الفريق سواء للأهلي أو لغيره من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، مؤكدين علي تمسكهم به ليصبح الناجي الوحيد من مذبحة الأجانب المقرر أن تحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية في نادي بيراميدز.

نرصد في السطور التالية كل ما قدمه تراورى في الاجيبشيان ليج، ليجعل مسئولي الفريق السماوى يتمسكون به .

- 24 عاما هو عمر اللاعب البوركينى ايريك تراورى

- مليون و 400 ألف يورو القيمة التسويقية للاعب .

- 3 أندية لعب لها تراورى في الدورى المصرى، أسوان والمقاصة وبيراميدز

- 137 مباراة إجمالي مباريات تراورى مع الأندية المصرية

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- 37 هدفا رصيد تراورى في مصر، مقابل 24 هدفا صنعها

- 18 إنذارا حصل عليه تراورى مقابل طرد واحد

- 18 مباراة شارك فيها تراورى مع أسوان منها واحدة بالكأس

- 4 أهداف سجلها اللاعب البوركينى مع تماسيح النيل

- 78 مواجهة خاصها تراورى مع المقاصة منها 5 بكاس مصر

- 16 هدفا صنعها مع الفريق الفيومى و صنع مثلها

- 39 مباراة رصيد اللاعب البوركينى مع بيراميدز منذ الانتقال إليه منها 5 بكأس مصر و 9 مباريات أفريقية

- 17 هدفا رصيد تراورى مع بيراميدز من الأهداف، مقابل صناعة 7 فقط .

- 12 مباراة شارك فيها تراروى هذا الموسم مع بيراميدز