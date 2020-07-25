شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح سبب تأجيل قرار تقليص الأجانب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنهم استجابوا لطلبات الأندية بشأن عدم تقليص أعداد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد، رغم أن الاندية كانت قد وافقت بداية الموسم الجارى على تقليص الأجانب وتم إرسال لائحة القيد لهم على هذا الأساس مطلع الموسم.
تابع مسئولو اللجنة الخماسية أنه بعد التشاور مع الأندية مؤخرا تبين أن جميعهم لن يستطيع تسويق لاعبيه الاجانب ما يعرضهم لخسائر مالية فادحة لذا تم التراجع عن القرار فى الموسم المقبل.
وأوضح اتحاد الكرة أنه تم تمديد قرار اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو سوريا أو فلسطين كلاعب محلى فى الموسم الجديد، بجانب 4 أجانب فى القائمة ليصبح من حق كل فريق قيد 5 أجانب فى الموسم المقبل.
فى شأن مختلف، رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، طلب مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الاجتماع الذى عقد مؤخرا عبر الفيديو كونفرانس، بعقد الجمعية العمومية بحضور 225 ناديا بعد خطاب اللجنة الأولمبية برفض عقد الجمعية العمومية الا بنهاية الموسم حتى يتم تصنيف الأندية وتحديد من لهم حق الحضور.
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