شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي: أفضل الاحتراف عن الانضمام للأهلى أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كريم العراقى نجم النادي المصري والمنتخب الأولمبي حقيقة دخول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مفاوضات للحصول على خدماته قائلا "جميع الأنباء التي ترددت حول عرضي الأهلي والزمالك لا أساس لها من الصحة ولم يرسل أي نادي عرض رسمي و لم أرفض الأهلى ولا أي نادي خاصة أن تفكيري ووجهتي المفضلة هي الاحتراف، والحديث حول رفضي الأهلي بسبب العلاقة بين الناديين أمر غير صحيح".

وأضاف كريم العراقي خلال تصريحات تلفزيوينة إن الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة طارق العشري يجهز جميع اللاعبين من أجل الاستعداد للفترة المقبلة قائلا "نستعد بشكل جيد في الفترة الجارية والجميع في المعسكر و سنخضع لمسحة طبية غدا من أجل الاطمئنان على سلامتنا بعد مخالطة عمرو جمال في المباراة الودية التي جمعت الفريقين".

حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزاً ودياً على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد سجله كريم العراقى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فى الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، ويستعد الفريقان لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان وديًا مرة أخرى فى 27 يوليو الجارى على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب كما التقى الفريقان وديًا الثلاثاء الماضى حيث تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.