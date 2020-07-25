شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: أرفض مقارنة جوزيه بفايلر.. وأرحب بتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض بيدرو برانى المدير الفنى لفريق الجونة، المقارنة بين مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى ورينيه فايلر المدير الفنى الحالى، وقال إن هناك أسماء كبيرة تولت الفريق الأحمر بعد جوزيه مثل مارتن يول ولكن لم يحققوا النتائج المطلوبة مثل جوزيه، لذا لا يمكن مقارنة مدرب بأخر لأن الظروف تكون مختلفة وربما ينجح مدرب مع فريق ولا ينجح مع فريق أخر.

وقال بيدرو إن جوزيه كان يستحق تدريب منتخب البرتغال قبل الاعتزال كما أن الثعلب لم يخفق مع منتخب انجولا كما يتردد، لافتا إلى أنه يرحب بتدريب الزمالك لأنه يعشق العمل مع الأندية الكبرى كما أنه مدرب محترف ويسعى لتحقيق البطولات.

وأكد بيدرو برانى ، أن فريقه سيخوض 3 وديات فقط قبل استئناف الدورى يوم 6 أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه سيتوجه للقاهرة لخوض الوديات هناك ويبدأها بمواجهة اف سى مصر، موضحا أنه يواجه مشكلة فى الوديات بسبب بعد الجونة عن القاهرة وعدم وجود طيران لذا من الصعب أن يستقدم فريق لمواجهته بالجونة أو العكس.

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قال بيدرو فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت وان، إن عودة اللاعبين المعارين للجونة إلى الأهلى مثل أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وباسم على ومحمود الجزار لا يقلقه لأنه يستطيع تعويضهم وتوفير البديل، لافتا إلى أن عودة هؤلاء اللاعبين للأهلى تعنى أنهم نجحوا فى الجونة وقدموا مستوى مميز لذا فضل الأهلى عودتهم.

وكشف المدير الفنى لفريق الجونة، أنه سعيد للغاية بالتواجد والعمل فى الجونة لأنها قريبة جدا من مدينته فى البرتغال من حيث الهدوء وروح الود بين الناس، وهو ما يساعده على العمل والتطوير من نفسه مع الفريق، لافتا إلى أن الفريق تفهم أفكاره وأهدافه بشكل كبير.