شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: أصبحت زملكاوى بـ"الوراثة".. وحلمت أكون "رُبع" فاروق جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد أحمد الكأس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه نشأ على حب قلعة ميت عقبة، نظرًا لإنتماء معظم أفراد أسرته للنادى، وعلى رأسهم عمه الأكبر، وكانوا يلتفون حوله دائمًا حتى أصبح زملكاوى بالوراثة، موضحًا إنه كان يحلم أن ‏يكون "رُبع" فاروق جعفر، حينما كان يشاهده في الملعب منذ الصغر.‏

وأضاف الكاس خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي"كنت أحلم أن أكون 25% فقط من قيمة ‏وقامة ومهارة فاروق جعفر، الذي أعشقه كثيراً"، وروى الكاس ذكريات انضمامه للزمالك قائلاً: "مرتضى ‏منصور رجل محب للزمالك ويحتوي كل شخص ينتمي للنادي".‏

وأنهى تصريحاته مؤكدًا على دعمه للزمالك، مطالباً جماهير النادي ‏بمواصلة دعم النادي ومجلس إدارته، مشيراً إلى ان الانتماء للكيان لا ‏يقدر بثمن.‏

أحمد الكاس صاحب الـ 55 عامًا من مواليد 8 يوليو عام 1965، شارك مع الفراعنة ببطولة كأس العالم فى إيطاليا عام 1990، هو صاحب "أسيست" هدف الصعود فى مرمى الجزائر، الذى سجله حسام حسن فى نوفمبر من عام 1989 بملعب القاهرة.

Advertisements

اسمه بالكامل أحمد عبده عبد العزيز، من مواليد محرم بك، بمحافظة الإسكندرية، وتعود أصول الكأس إلى مدينة النوبة ولكنه ولد بالإسكندرية وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى النادى الأولمبى، قبل أن يلفت أنظار مسئولى الزمالك للتعاقد معه.

مع الزمالك تألق الكاس وسطع نجمه وانضم إلى نادى المائة وسجل أكثر من 107 أهداف فى الدورى المصرى، كما أحرز 5 أهداف مع نادى الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية المختلفة، ولعب لأندية الأولمبى والزمالك والاتحاد السكندرى السابق.

وخلال مسيرته حقق مع الزمالك بطولة كأس الأندية أبطال الدورى عام 1996، وكأس السوبر الأفريقى عام 1997، كما حقق مع منتخب مصر بطولة كأس العرب 1992 مع منتخب مصر العسكرى، وكأس العالم العسكرية عام 1993.