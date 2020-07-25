شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يزعم: مجاملة الحكام سبب تأهل منتخب مصر لمونديال 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.

فاروق جعفر نجم نادى الزمالك الأسبق، والمدير الفني الأسبق للزمالك والعديد من الفرق والمنتخبات الوطنية، صاحب لقب ملك النص بعدما كان يسيطر علي منطقة وسط الملعب في الزمالك لسنوات طويلة، هو من مواليد يوم 29 أكتوبر 1952 من أصول نوبية بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان فى 11 أخا من الأبناء والبنات.

حصل فاروق جعفر على درجة بكالوريوس فى التربية الرياضية، ويعد أحد أهم لاعبى نادى الزمالك والمنتخب الوطنى على مدار التاريخ وكان يلقب بملك النص فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها فى وسط الملعب.

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أول من شاهد موهبة فاروق جعفر هو ميمى درويش لاعب الإسماعيلى السابق وسيد الطباخ لاعب القناة والأوليمبى، عن طريق دورى الفصول، وكان عمره وقتها 7 سنوات.

اكتشفه إبراهيم عبد الرحمن كشاف الزمالك وضمه لفريق الناشئين وعندما وصل إلى 17 عاما، ثم انضم إلى الفريق الأول أمام مصنع 36، وأحرز هدفين من أصل أربعة أهداف سجلها فريقه، وانضم للمنتخب الوطنى. وفى عام 1972 غادر جعفر إلى أمريكا للاحتراف قبل أن يعود مرة أخرى إلى مصر.

حقق فاروق جعفر عدة بطولات، منها الدورى العام مرتين، وكأس مصر ثلاث مرات، ومع المنتخب حقق أمم أفريقيا مرتين، وكأس السادس من أكتوبر مرة، ومن الألقاب الشخصية الفوز بلقب أحسن لاعب لعدد متتالٍ من المواسم فى بداية السبعينيات، بالإضافة إلى المركز الثانى فى استفتاء الاتحاد الأفريقى ومجلة فرانس فوتبول الفرنسية بفارق صوت واحد عن الغينى بيتى سورى، ولقبته الجماهير بملك النص، والفنان والمهندس واوناسيس، نظرا لمهارته فى وسط الملعب، حتى اعتزل عام 1989.

وتولى فاروق جعفر تدريب العديد من الأندية المصرية أبرزها الزمالك والمصرى وطلائع الجيش كما أنه يعد أبرز المحللين الفنين فى القنوات الرياضية على مدار السنوات الأخيرة.