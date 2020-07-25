شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: 3 وديات للجونة قبل الدورى.. وعودة المعارين للأهلى لا يقلقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بيدرو برانى المدير الفنى لفريق الجونة، أن فريقه سيخوض 3 وديات فقط قبل استئناف الدورى يوم 6 أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه سيتوجه للقاهرة لخوض الوديات هناك ويبدأها بمواجهة اف سى مصر، موضحا أنه يواجه مشكلة فى الوديات بسبب بعد الجونة عن القاهرة وعدم وجود طيران لذا من الصعب أن يستقدم فريق لمواجهته بالجونة أو العكس.

قال بيدرو فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت وان، إن عودة اللاعبين المعارين للجونة إلى الأهلى مثل أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وباسم على ومحمود الجزار لا يقلقه لأنه يستطيع تعويضهم وتوفير البديل، لافتا إلى أن عودة هؤلاء اللاعبين للأهلى تعنى أنهم نجحوا فى الجونة وقدموا مستوى مميز لذا فضل الأهلى عودتهم.

وكشف المدير الفنى لفريق الجونة، أنه سعيد للغاية بالتواجد والعمل فى الجونة لأنها قريبة جدا من مدينته فى البرتغال من حيث الهدوء وروح الود بين الناس، وهو ما يساعده على العمل والتطوير من نفسه مع الفريق، لافتا إلى أن الفريق تفهم أفكاره وأهدافه بشكل كبير.

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وقال بيدرو فى تصريحات لقناة أون سبورت وان، إن علاقته طيبة للغاية بحسام غالى مدير الكرة بالجونة ورضا شحاتة المدرب العام الذى دائما ما ينصحه موضحا أن الأخير قام بدوره على أفضل وجه بعد رحيل نيبوشا عن الفريق.

أوضح أن علاقته بحسام غالى ممتازة منذ العمل فى الأهلى، موضحا أن أزمة غالى مع مانويل جوزيه فى الأهلى كانت مهنية وفنية وليست شخصية، وبعد رحيل الثنائى عن الأهلى أصبحت العلاقة بينهما ممتازة ولا يوجد أى مشكلة.

تابع أنه كان يتمنى تحقيق نتائج أفضل مع الجونة، لكن كان من الأفضل أن يتولى قيادة الفريق من بداية الموسم وهو أمر أفضل لكل مدرب، لكنه يحاول أن يحقق أفضل النتائج مع الجونة.

وتحدث عن الفرق بين العمل فى الأهلى والاسماعيلى كاندية شعبية وهو ما لا ينطبق على الجونة، وقال العمل مع أندية جماهيرية يكون به ميزة وهى الضغط على اللاعبين لتحقيق نتائج جيدة لذا فهو يحاول نقل هذا الضغط على لاعبى الجونة بشكل ايجابى حتى يحققوا أفضل النتائج.