شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة هدافى الدورى المصرى قبل العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم وصوله للخامسة والثلاثين من عمره في الثالث عشر من يوليو الجاري قدم عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز موسما استثنائيا، بتربعه في صدارة هدافي الموسم رقم 61 للدوري الممتاز المصري قبل توقفه ودخوله قائمة نادي المائة الذي يضم 9 لاعبين فقط منذ انطلاق المسابقة في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1948.

لاعب الإسماعيلي والأهلي وكوبيون بالوسورا الفنلندي وأهلي جدة السعودي السابق الذي التحق بصفوف بيراميدز في يناير 2019 سجل 5 أهداف في 18 مباراة في نصف الموسم الأول له مع الفريق، تألق منذ بداية الموسم الجاري بتسجيله ثنائية في شباك انبي بالجولة الافتتاحية وأضاف ثلاثة ثنائيات أخرى في شباك الإنتاج الحربي والجونة والمقاصة في الجولات 5 و8 و 14 بالإضافة لخمسة أهداف أخرى في مرمى طنطا والمصري ودجلة والاتحاد السكندري وانبي مجدداً في افتتاح مباريات فريقه في الدور الثانى.

السعيد يأمل في التتويج بجائزة هداف المسابقة لأول مرة في مسيرته، لكن لديه منافسة قوية من محمد شريف مهاجم انبي المعار من الأهلي والذي تمكن من تسجيل 9 أهداف وأنهى ثانياً بفارق هدفين فقط عن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب وافضل الهدافين الأجانب في الدوري هذا الموسم.

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مع هذا الثلاثي تضم قائمة الهدافين بعض الأسماء الأخرى أبرزها وليد سليمان جناح الأهلي المخضرم وحسام حسن عبد البديع مهاجم سموحة برصيد 6 أهداف لكلاً منهما ’ ثم ثنائي الأهلي حسين الشحات والنيجيري جونيور أجايي وثنائي الزمالك مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" ومحمد سمير ومحمد سالم لاعبا المقاولون العرب وفادي فريد مهاجم أسوان الصاعد برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

رقم سلبي للجولة الرابعة



سجلت الجولة الرابعة في الموسم رقم 61 للدوري رقم ضعيف للغاية بلغ 8 أهداف فقط في 8 مباريات بالإضافة لهدفين اعتباريين في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي الغاه الحكم الليتواني جيديميناس مازيكا نتيجة عدم حضور فريق الزمالك لملعب القاهرة الدولي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.



على الجانب الإيجابي تربعت الجولتين الثانية عشرة والثالثة عشرة على قمة أكثر الجولات على صعيد الغزارة التهديفية برصيد 24 هدفاً لكلاً منهما ’ ثم الجولات الثانية والخامسة والسادسة برصيد 23 هدفاً وفي المركز الثالث الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة بـ 22 هدفاً علماً بأن الأولى شهدت 8 مباريات فقط بتأجيل لقاء الأهلي وانبي.