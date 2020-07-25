بيدرو: أزمة جوزيه وحسام غالى فى الأهلى كانت فنية وليست شخصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيدرو برانى، المدير الفنى لفريق الجونة، أنه سعيد للغاية بالتواجد والعمل فى الجونة لأنها قريبة جدا من مدينته فى البرتغال من حيث الهدوء وروح الود بين الناس، وهو ما يساعده على العمل والتطوير من نفسه مع الفريق، لافتا إلى أن الفريق تفهم أفكاره وأهدافه بشكل كبير.
وأوضح أن علاقته بحسام غالى ممتازة منذ العمل فى الأهلى، موضحا أن أزمة غالى مع مانويل جوزيه فى الأهلى كانت مهنية وفنية وليست شخصية، وبعد رحيل الثنائى عن الأهلى أصبحت العلاقة بينهما ممتازة ولا يوجد أى مشكلة.
وتابع أنه كان يتمنى تحقيق نتائج أفضل مع الجونة، لكن كان من الأفضل أن يتولى قيادة الفريق من بداية الموسم وهو أمر أفضل لكل مدرب، لكنه يحاول أن يحقق أفضل النتائج مع الجونة.
وتحدث عن الفرق بين العمل فى الأهلى والاسماعيلى كاندية شعبية وهو ما لا ينطبق على الجونة، وقال العمل مع أندية جماهيرية يكون به ميزة وهى الضغط على اللاعبين لتحقيق نتائج جيدة لذا فهو يحاول نقل هذا الضغط على لاعبى الجونة بشكل ايجابى حتى يحققوا أفضل النتائج.
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