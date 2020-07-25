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بيدرو: أزمة جوزيه وحسام غالى فى الأهلى كانت فنية وليست شخصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيدرو برانى، المدير الفنى لفريق الجونة، أنه سعيد للغاية بالتواجد والعمل فى الجونة لأنها قريبة جدا من مدينته فى البرتغال من حيث الهدوء وروح الود بين الناس، وهو ما يساعده على العمل والتطوير من نفسه مع الفريق، لافتا إلى أن الفريق تفهم أفكاره وأهدافه بشكل كبير.

 

وقال بيدرو فى تصريحات لقناة أون سبورت وان، إن علاقته طيبة للغاية بحسام غالى مدير الكرة بالجونة ورضا شحاتة المدرب العام الذى دائما ما ينصحه موضحا أن الأخير قام بدوره على أفضل وجه بعد رحيل نيبوشا عن الفريق.

 

وأوضح أن علاقته بحسام غالى ممتازة منذ العمل فى الأهلى، موضحا أن أزمة غالى مع مانويل جوزيه فى الأهلى كانت مهنية وفنية وليست شخصية، وبعد رحيل الثنائى عن الأهلى أصبحت العلاقة بينهما ممتازة ولا يوجد أى مشكلة.

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وتابع أنه كان يتمنى تحقيق نتائج أفضل مع الجونة، لكن كان من الأفضل أن يتولى قيادة الفريق من بداية الموسم وهو أمر أفضل لكل مدرب، لكنه يحاول أن يحقق أفضل النتائج مع الجونة.

 

وتحدث عن الفرق بين العمل فى الأهلى والاسماعيلى كاندية شعبية وهو ما لا ينطبق على الجونة، وقال العمل مع أندية جماهيرية يكون به ميزة وهى الضغط على اللاعبين لتحقيق نتائج جيدة لذا فهو يحاول نقل هذا الضغط على لاعبى الجونة بشكل ايجابى حتى يحققوا أفضل النتائج.

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