شكرا لقرائتكم خبر عن دوراتى: أفضّل قيادة منتخب مصر عن الأهلى والزمالك.. وجوزيه "الأفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرتغالى دوراتى، المدير الفنى لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، إن الكرة المصرية هى الأفضل داخل قارة أفريقيا، مضيفاً أن مصر تتقدم فى مجال كرة القدم وهى تلعب بشكل جيد والدورى بها دورى جيد.

وعن مفاوضات ناديى الأهلى والزمالك، علق دوراتى فى تصريحات تليفزيونية: "لم أتلق أى مفاوضات من مسئولى ناديى الأهلى والزمالك ولكن كان هناك أحاديث من بعض الوكلاء"، وأوضح: "هناك بعض الوكلاء تحدثوا معى من أجل العمل معى حال تعاقدى مع الأهلى والزمالك".

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وأضاف دوراتى: "الأهلى والزمالك ناديين كبيرين وسأرحب بتدريب أى منهما إذا تلقيت عرضاً من أحدهما"، مؤكداً أنه يفضل قيادة منتخب مصر عن الأهلى والزمالك.

وأكد المدير الفنى لمنتخب بوركينا فاسو سابقا أن مواطنه مانويل جوزيه، مدرب الأهلى سابقا، أفضل مدرب برتغالى فى تاريخ الكرة المصرية، موضحا: "لقد عملت مع مانويل جوزيه وهو مدرب رائع وكبير ومثالا يحتذى به فى مجال تدريب كرة القدم"، وتابع: "مانويل جوزيه تفوق على جميع المدربين البرتغاليين الذين عملوا فى الدورى المصرى كما أنهم تفوقوا على فيريرا وفنجادا".

وعن تجربة احتراف اللاعبين المصريين فى البرتغال، علق: "المصريون فى البرتغال لم يحققوا النجاح رغم امتلاكهم مهارات كبيرة".