فاروق جعفر: مصر تأهلت كأس العالم 90 بفضل الحكام الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أطلق فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، تصريحات مثيرة للجدل ، بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، مشيرا إلى ان التحكيم الأفريقي لعب دوري كبير في هذا الأمر.

وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.

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وأضاف، أن في تصفيات كأس العالم 1990 الكرة كانت تمر للمرمى ولا يتم احتسابها من قبل الحكم، مؤكدا أن البطولات في تلك الفترة كانت موجهه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف".

وأوضح، أنه في حال احتساب الكرة التي مرت للمرمى لم يكن ليصل منتخب إلى كأس العالم 1990.

وتابع:" وصول منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 بسبب جهد وتعب لاعبين وطموح بلد بأكملها، لكن في كأس العالم 1990 تم الغاء الدوري في هذا الموسم.