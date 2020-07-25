مستقبل رمضان صبحي؟.. طارق مصطفى: أتمنى احتراف أي لاعب موهوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، سعادته بتتويج محمد صلاح وأحمد حسن "كوكا"، مع أنديتهما ببطولة الدوري وعودة أحمد حجازي مرة أخرى للدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أن ذلك يُفيد بصورة كبيرة المنتخب.

وبسؤاله عن رأيه في احتراف رمضان صبحي أو بقائه، رد طارق مصطفى، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية صدى البلد:"شخصياً أتمنى أي لاعب موهوب لديه الإمكانيات يحترف، رمضان مميز وإمكانياته عالية وفي المراوغة (واحد أمام واحد) مميز وأتمنى أن يحترف ولا يأخذ وقت كثير في التفكير".

وأضاف المدرب العام لمنتخب مصر:"نتمنى أن نكون مثل دول شمال أفريقيا في المحترفين في الخارج، كذلك محمود حسن (تريزيجيه) يؤدي مجهوداً عظيماً ولكن تحدثنا معه على ضرورة أن يُقابل هذا المجهود إنتاجاً وكيف يتمركز عند لعب الكرة، ويؤدي بصورة مميزة ونتمنى استمراره هو والمحمدي في الدوري الإنجليزي، كذلك النني كان يظهر بصورة جيدة مؤخراً مع باشكتاش".

وأتم طارق مصطفى حديثه، إلى أن مركز الظهير الأيسر هو أكثر ما يؤرق المنتخب بجهازه الفني الحالي والسابق بقيادة كوبر الذي كان يدفع بحمادة طلبة في هذا المركز.