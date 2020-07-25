بيدرو: مقارنة فايلر بجوزيه ليست سهلة.. وعُرض عليّ قيادة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد همام:

صرح البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني لفريق الجونة، أن مقارنة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي، ومانويل جوزيه أسطورة القلعة الحمراء ليست سهلة.

وأضاف مدرب الجونة الحالي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" صباح السبت :"الأمر ليس بالسهل عندما تقارن رينيه فايلر بمانويل جوزيه، الأهلي أجلب العديد من المدربين الكبار ولم ينجحوا".

وكشف :"الأهلي حاليًا يقدم مستويات جيدة واستطاعوا الفوز بجميع المباريات، علينا الانتظار للمستقبل ولا أستطيع الإجابة حاليًا".

وتابع :"مع كامل احترامي للجيل الحالي في فريق الأهلي، لكن لا يمكن مقارنتهم بالجيل السابق والذي كان في عهد جوزيه".

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وحول قيادته فريق الأهلي بعد رحيل مانويل جوزيه في عام 2012، أوضح :"كان يوجد حديث معي أن أستمر في الفريق لكن في منصب الرجل الأول، لكن لم أتلق عرضًا رسميًا من جانب الإدارة".

وكان بيدرو تواجد مع مانويل جوزيه عندما قاد الأهلي في ولايته الثلاثة وهذا حدث بالتحديد في موسم (2011 - 2012).

وتولى بيدرو قيادة الإسماعيلي في عام 2018، قبل أن يأتي مرة أخرى إلى مصر لتولي المهام الفنية لفريق الجونة في منتصف الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن الجونة يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 20 نقطة.