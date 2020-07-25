بيدرو عن عودة الثلاثي المعار للأهلي: لست قلقًا.. وظيفتي إيجاد الحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد همام:

أوضح البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني لفريق الجونة، عن رأيه في عودة الثلاثي المعار أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي لصفوف الأهلي.

وقال المدير الفني للجونة في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"لست قلقًا إذا عاد الثلاثي لصفوف الأهلي مرة أخرى، بالعكس سأكون سعيدًا على ذلك لأن هذا سيدل على تطور مستوى الفريق".

وتابع :"وظيفتي هنا هو أنني أجد الحلول، عندما أفتقد أي لاعب في صفوف فريقي عليّ إيجاد البديل ووضع الحلول المناسبة".

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وأنهى :"الجونة يمتلك فريق مميز على مستوى اللاعبين".

وكان أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي رحلوا إلى صفوف الجونة مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وشهدت الفترة الماضية، وجود رغبة من جانب الأهلي حول إعادة أكرم توفيق خاصة بعد المستوى الذي ظهر عليه اللاعب الشاب رفقة المنتخب المصري الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي شهدت تتويج "الفراعنة" باللقب والوصول إلى أولمبياد طوكيو 2021.

جدير بالذكر أن فريق الجونة يحتل ترتيب الحادي العشر برصيد 20 نقطة في جدول المسابقة المحلية، وسيواجه فريق الاتحاد السكندري في 14 من الشهر المقبل ضمن منافسات مسابقة دوري we المصري بعد توقف دام قرابة خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).