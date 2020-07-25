ملف الجمعة.. الأهلي يكتسح سموحة وديًا.. وباريس سان جيرمان يحصد كأس فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الجمعة 24 يوليو 2020.
وكيلهم: عقد الشناوي بلا شرط جزائي.. سليمان لن يعتزل.. وسعد لم يستغل خطأ قيده
بيدرو يكشف كواليس أزمة جوزيه وغالي في الأهلي
رسمياً.. تحديد موعد انطلاق وختام الموسم الجديد للدوري الإنجليزي
باريس يجمع الثنائية بالفوز على سانت إتيان في نهائي الكأس
الشيخ: هدفنا التتويج ولا يعنينا مكان أو نظام الأبطال.. والبيع أو الإعارة قرار الأهلي
ليلة كهربا.. الأهلي يكتسح سموحة وديًا
التظلمات: حالة واحدة لتخفيف عقوبة كهربا
رسميًا.. طارق يحيى رئيسًا لقطاع الناشئين في الزمالك
سرقة منزل لاعب ليفربول أثناء الاحتفال بكأس بريميرليج
والد ميسي يثير التكهنات في إيطاليا
لم يحصد أي صوت.. صلاح خارج قائمة أفضل 15 لاعبًا في "بريميرليج"
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