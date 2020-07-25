جعفر: الأندية المصرية استفادت من الأخطاء التحكيمية في بعض المباريات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، أن الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها خلال حقبة الثمنينات من الحكام الأفارقة في مصر.

وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال فترة الثمنيات من القرن الماضي، بعض الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها من الحكام الأفارقة.

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وأضاف، أن المباريات التي كانت تلعب البطولة الأفريقية داخل مصر، كانت الأندية المصرية تستفاد من أخطاء التحكيم.

وأوضح، ان في خلال مباريات منتخب مصر بالتصفيات الافريقية لكأس العالم 1990 كانت الحكام يتغاطى عن بعض الكرات، واحيانا الكرة كانت تمر للمرمى ولا يحتسبها الحكم.

وأشار إلى أن منتخب مصر عام 1990 كان به العديد من العناصر المميزة لكنه لم يكن الأفضل في افريقيا،على عكس الجيل الذل لم يتأهل في اعوام 2009 و 2010.