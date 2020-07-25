وكيلهم: عقد الشناوي بلا شرط جزائي.. سليمان لن يعتزل.. وسعد لم يستغل خطأ قيده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حازم الحديدي وكيل اللاعبين، أن عقد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لا يوجد به شرط جزائي لرحيله، كما أوضح أن وليد سليمان لن يعتزل، ونفى أن يكون سعد سمير حاول استغلال رفعه من قائمة الفريق.

وقال حازم الحديدي في تصريحاته لقناة "النهار" الرياضية: "الشناوي وسعد سمير أبناء النادي الأهلي، وما حدث الفترة الماضية بشأن تأخر تمديد العقود كان خارج عن إرادة الجميع بسبب ظروف فيروس كورونا.. ما عرض على محمد الشناوي وسعد سمير هو ما تم الإتفاق عليه، ولم يقم أي لاعب بإملاء شروطه على الأهلي."

وتحدث عن إمكانية احتراف محمد الشناوي، قائلًا: "لا يوجد أي شروط في عقد محمد الشناوي مع الأهلي، وأي عرض سيكون عن طريق الأهلي، وإذا كان الأهلي يرغب في بقاء أو رحيل اللاعب في حال وصول عرض سيتم الاتفاق على ما يقبل به الأهلي."

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وفيما يتعلق بإمكانية اعتزال وليد سليمان الموسم المقبل: "وليد سليمان مستمر في الملعب طالما قادر على العطاء، فهو ليس اللاعب الذي يظهر عليها تأثر بالسن، والجميع يرى كيف يتدرب وكيف يلعب المباراة، وسيستمر في الأهلي، واعتقد سيبقى بعد عقده لعام أخر."

وانتقل للحديث عن رفع سعد سمير من قائمة الأهلي: "عندما تعرض للإصابة سيد عبدالحفيظ اتصل بي للاتفاق على خروجه من القائمة من أجل قيد محمود عبدالمنعم كهربا، لكن سواء كان هناك خطأ إداري في عملية القيد من عدمه هذا الأمر لا يخص سعد، وهو لم يستغله ولم يفكر فيه، حتى أنه عندما طلب منه توقيع عقد جديد تعجب لأنه كان موقع على عقد بالفعل."

واختتم قائلًا: "أي مشكلة إدارية للنادي الأهلي بسبب عدم قيد سعد في اتحاد الكرة لم تكن متعلق بنا وعلى هذا الأساس وافقنا على تمديد عقد سعد سمير."