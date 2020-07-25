بيدرو يكشف كواليس أزمة جوزيه وغالي في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تحدث البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني الحالي لفريق الجونة، عن كواليس أزمة الثنائي مانويل جوزيه المدرب الأسبق لفريق الأهلي ولاعبه حسام غالي خلال فترة تواجده في الجهاز الفني للفريق الأحمر.

بيدرو قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس" في ساعة متأخرة من يوم الجمعة :"دائمًا ما يحدث مشاكل، لكن العلاقة بين مانويل جوزيه وحسام غالي على المستوى الشخصي فالثنائي يتبادلان الاحترام".

وتابع :"حدثت مشكلة بينهما، وكان جوزيه لديه وجهة نظر لذلك أحيانًا القرارات لا تناسب اللاعب، جوزيه كان يعتبر القائد وبالتالي قراره هو السائد".

وعن فترته الحالية في صفوف فريق الجونة، أوضح :"قيادة الجونة مختلف بعض الشيء عن الأهلي والإسماعيلي، فعلى سبيل المثال لا يوجد هنا ضغط جماهيري أو إعلامي، على العكس في الأهلي أو الإسماعيلي كان هناك ضغطًا بسبب الجماهير لأنهم دائمًا ما يريدون القمة".

وواصل :"في الجونة الجميع يعرف أن هنا لا يوجد ضغط جماهيري، لكن أحاول وضع ضغط إيجابي على اللاعبين ليس لإنهيارهم".

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وأنهى :"النادي لم يكن في مكانة جيدة على مستوى الترتيب، وعلينا من الآن التجهيز لاستئناف الدوري من جديد".

وعمل بيدرو في الجهاز الفني للأهلي في ولاية جوزيه الثالثة وتحديدًا في موسم (2011 - 2012)، ثم عاد المدير الفني البرتغالي لمصر لقيادة الإسماعيلي في عام 2018.

وقاد بيدرو فريق الجونة في منتصف الموسم الحالي بعد رحيل نيبوشا بسبب سوء النتائج، حيث يحتل الفريق الساحلي حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

جدير بالذكر أن فريق الجونة يستعد لاستنئاف مسابقة دوري we المصري، حيث سيواجه الفريق الساحلي نظيره الاتحاد السكندري في 14 أغسطس المقبل بعد توقف دام خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).