باريس يجمع الثنائية بالفوز على سانت إتيان في نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حسم فريق باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا موسم (2019-2020) بعد الفوز الذي حققه على فريق سانت إتيان بهدف دون رد في اللقاء النهائي والذي أقيم على ملعب "فرنسا".

هدف المباراة الوحيد استطاع أن يحرزه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 14 من الشوط الأول، ليجمع الفريق الباريسي ثنائية الدوري والكأس على المستوى المحلي.

موقعة النهائي شهدت أحداثًا مؤسفة وتحديدًا مع حلول الدقيقة 30 من خلال إصابة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

إصابة مبابي جاءت في الكاحل جاءت بعد تدخل عنيف من لوي بيرين مدافع سانت إيتيان، الأمر الذي جعل اللاعب الشاب يخرج من اللقاء باكيًا.

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واشتبك لاعبو الفريقين بعد إصابة مبابي؛ ليقرر حكم المباراة طرد لوي بيرين بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR).

وأصبحت هذه المباراة هيّ الأخيرة لقائد سانت إتيان رفقة فريقه في الموسم الحالي، بجانب أن عقد اللاعب المخضرم سينتهي مع ناديه عقب نهاية هذه المباراة.

في المقابل، واصل فريق باريس سان جيرمان حصده للألقاب المحلية بعد التتويج رسميًا بلقب الدوري الفرنسي بقرار من اتحاد الكرة من خلال إنهاء الموسم الحالي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيخوض باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة نهائي بطولة الرابطة الفرنسية في 31 من الشهر الجاري ضد فريق أولمبيك ليون.

وبعد هذه المباراة، سيخرج بطل فرنسا من أجل مواجهة فريق أتالانتا الإيطالي في 12 من أغسطس المقبل ضمن دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.