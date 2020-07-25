لاعب المصري السابق: رحلت عن النادي البورسعيدي بسبب تجاهل حسام حسن وإيهاب جلال

قال سعيد مراد، نجم النادي المصري سابقا، إنه يعشق النادي البورسعيدي، وجماهيره لذلك فإنه دائما ما يعود للمصري رغم انتقاله لعدة أندية.
وأكد سعيد مراد في تصريحات لبرنامج نمبر وانعلى قناة النهار: "كنت ألعب خارج المصري بشكل أساسي، ولكن عندما طلبني حسام حسن رجعت فورا ولكن تجاهلني بعدما وتم استبعادي من حساباته".
وأشار: "بعدما وقعت للحرس تواصل معي الكابتن إيهاب جلال ووعدني بضمي للمصري فور تعاقده معهم ولكن بعدها تجاهل اتصالاتي".
وأتم: "بعد تجاهل إيهاب جلال لاتصالاتي قمت بالتوقيع للدخلية وهي غلطة عمري ويا ريتي استحملت عدم المشاركة في المصري".
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