الحديدي يكشف سبب تأخر عقود تجديد سعد سمير والشناوي مع الأهلي

كشف حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، أسباب التأخر في تمديد عقدي محمد الشناوي، وسعد سمير، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "ظروف كورونا

وراء تأخر تمديد عقدي الثنائي ولكن الثنائي جددوا للنادي بدون شروط".

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وتابع: "الثنائي لم يكن لهم أي طلبات فهم من أبناء النادي الأهلي ولا يمكن أن يكون

لهم شروط على الأهلي".

يذكر أن جدد الأهلي عقود اللاعبين سعد سمير ومحمد الشناوي في السابع من يوليو الجاري ، ليمتد عقد الشناوى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة، كما تك تمديد عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.