بدر حامد يعتذر عن إدارة قطاع ناشئي الزمالك

أكد طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالنادي، أن بدر حامد نجم النادي السابق، تقدم باعتذار عن تولي منصبة كمدير لقطاع الناشئين في التشكيل الجديد. عن تولي منصبة كمدير لقطاع الناشئين في التشكيل الجديد. وأضاف يحيي أن اعتذار حامد جاء لظروف خاصة به، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع خلال الساعات القادمة للاستقرار على المدير الجديد للقطاع.

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