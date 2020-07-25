أسوان يتفق مع المقاولون ودجلة على وديات استعداداً لعودة الدوري

اتفق مسئولو فريق أسوان مع نظرائهم فى المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28/7، والتي ستقام على ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويستعد أسون لخوض عدة مباريات قوية خلال أغسطس المقبل، بعدما أعلن اتحاد الكرة عن جدول استئناف الدوري الحالي، والذي توقف لفترة دامت أكثر من بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

واتفق مسئولو أسوان مع نظرائهم في أمام وادى دجلة، يوم الاربعاء المقبل الموافق 29/7، والتي ستقام

على ستاد اتحاد الشرطة بالعباسية، خاصة بعد تراجع أبناء الجنوب مع الزمالك نظرا لتواجد فريق الزمالك بمعسكره ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 30/7، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى .

Advertisements

وكان أسوان قد خاض أول التجارب الودية أمام الاسماعيلي، فى المباراة التى أقيمت على استاد الاسماعيلية وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وتعادل أسوان المقاولون العرب، في

ثاني تجاربه الودية والتي أُقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وانتهت بهدف لكل فريق.

وكشف الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن تعافى لاعبى الفريق اللذين تأكد إصابتهما من قبل بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن نتائج المسحة الرابعة أثبتت تحول الحالتين من إيجابى إلى سلبي .

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.