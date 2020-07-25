أسوان يتفق مع المقاولون ودجلة على وديات استعداداً لعودة الدوري

اتفق مسئولو فريق أسوان مع نظرائهم فى المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28/7، والتي ستقام على ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر.
ويستعد أسون لخوض عدة مباريات قوية خلال أغسطس المقبل، بعدما أعلن اتحاد الكرة عن جدول استئناف الدوري الحالي، والذي توقف لفترة دامت أكثر من بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
واتفق مسئولو أسوان مع نظرائهم في أمام وادى دجلة، يوم الاربعاء المقبل الموافق 29/7، والتي ستقامعلى ستاد اتحاد الشرطة بالعباسية، خاصة بعد تراجع أبناء الجنوب مع الزمالك نظرا لتواجد فريق الزمالك بمعسكره ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 30/7، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى .
وكان أسوان قد خاض أول التجارب الودية أمام الاسماعيلي، فى المباراة التى أقيمت على استاد الاسماعيلية وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.
وتعادل أسوان المقاولون العرب، فيثاني تجاربه الودية والتي أُقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وانتهت بهدف لكل فريق.
وكشف الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن تعافى لاعبى الفريق اللذين تأكد إصابتهما من قبل بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن نتائج المسحة الرابعة أثبتت تحول الحالتين من إيجابى إلى سلبي .
ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.
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