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أسوان يخضع لمسحة سادسة استعدادًا لمباراتين وديتين

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 قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة أحمد كشري، خضوع اللاعبين والجهاز الفني والطبى والإداري للمسحة السادسة للكورونا، يوم الأحد المقبل الموافق  26 -7 بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبى بالمعادي ااستعدادًا لخوض مباراتين وديتين وهم الأولى أمام المقاولون العرب، والثانية أمام وادي دجلة، ضمن إستعدادات أبناء الجنوب

لااستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز، المقرر له 6 أغسطس المقبل.

 

ورفضت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، إقامة اللقاء الودى الذى كان من مقررا له غداً، السبت، بين المقاولون العرب وأسوان، بسبب ضرورة خضوع الفرق لإجراءات مسحة قبل

أى لقاء ودى بـ 48 ساعة، وكان أسوان والمقاولون قد أجروا المسحة الأخيرة يوم 19 يوليو الجارى، وبناءً عليه لا يحق لنادى أسوان أو المقاولون العرب لعب مباراة الغد قبل إجراء مسحة جديدة.

 

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.

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