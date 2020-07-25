أسوان يخضع لمسحة سادسة استعدادًا لمباراتين وديتين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة أحمد كشري، خضوع اللاعبين والجهاز الفني والطبى والإداري للمسحة السادسة للكورونا، يوم الأحد المقبل الموافق 26 -7 بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبى بالمعادي ااستعدادًا لخوض مباراتين وديتين وهم الأولى أمام المقاولون العرب، والثانية أمام وادي دجلة، ضمن إستعدادات أبناء الجنوبلااستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز، المقرر له 6 أغسطس المقبل.
ورفضت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، إقامة اللقاء الودى الذى كان من مقررا له غداً، السبت، بين المقاولون العرب وأسوان، بسبب ضرورة خضوع الفرق لإجراءات مسحة كورونا قبلأى لقاء ودى بـ 48 ساعة، وكان أسوان والمقاولون قد أجروا المسحة الأخيرة يوم 19 يوليو الجارى، وبناءً عليه لا يحق لنادى أسوان أو المقاولون العرب لعب مباراة الغد قبل إجراء مسحة جديدة.
ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.
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