الرئيس الفرنسي ماكرون يطمأن علي إصابه مبابي عقب نهائي كأس فرنسا

نزل الرئيس الفرنسي ماكرون إلى أرضية ملعب مبارة نهائي كأس فرنسا والتي فاز بها العملاق باريس سان جيرمان، ليطمأن على كيليان إمبابي أثناء تسليمة الميدالية، بعد إصابته التي تعرض لها خلال اللقاء، وخروجه من الملعب.

ودار حديث قصير بين الرئيس ماكرون واللاعب إمبابي، على هامش إطمئنانه على الإصابة التي تعرض لها:-

ماكرون: ماذا حدث؟

مبابي: قد يكون هناك شرخ صغير.

ماكرون: هل هناك كسر؟

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مبابي: لا اعتقد ان هناك كسر.

يذكر أن مبابي خرج مصابا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول ليدخل بديلا له باولو سرابيا، بعد تعرضه للتدخل قوي من اللاعب بيرين نجم فريق سانت إتيان، الذي طرد من المباراة بعد أن

عاد الحكم إلي تقنية حكم الفيديو و أخرج له البطاقة الحمراء.

وحدث مشادات بين لاعبي الفريقين بعد تدخل بيرين القوي علي مبابي، ليأتي الحكم ويهدأ الأجواء، ثم بعده لعب فريق سانت إتيان بخشونة علي لاعبي سان جيرمان.

لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان علي نظيره سانت إيتيان بهدف وحيد لنيمار، ليتوج العملاق الفرنسي بكأس فرنسا للمرة الخامسة علي التوالي، والثالثة عشر في تاريخه بالبطولة.