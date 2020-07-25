طلائع الجيش يسقط أمام المصري ودياً استعدادا للدوري

سقط فريق طلائع الجيش في فخ المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله كريم العراقى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فى الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء الودي، ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل .

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان وديًا مرة أخرى فى 27 يوليو الجارى على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب كما التقى الفريقان وديًا

الثلاثاء الماضى حيث تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أثبتت مسحة

كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

كما اتفق مسئولو طلائع الجيش مع حرس الحدود على إقامة مباراتين وديتين، الأولى تقام الأحد المقبل فى تمام السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية بينما تقام الودية الثانية فى 28 يوليو الجارى فى تمام الخامسة مساءً باستاد المكس، فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على استاد الجبل الاخضر.