طلائع الجيش يسقط أمام المصري ودياً استعدادا للدوري

سقط فريق طلائع الجيش في فخ المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله كريم العراقى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فى الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء الودي، ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل .
ومن المقرر أن يلتقى الفريقان وديًا مرة أخرى فى 27 يوليو الجارى على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب كما التقى الفريقان وديًاالثلاثاء الماضى حيث تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا.
واتفق مسئولو طلائع الجيش مع الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أثبتت مسحةكورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.
كما اتفق مسئولو طلائع الجيش مع حرس الحدود على إقامة مباراتين وديتين، الأولى تقام الأحد المقبل فى تمام السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية بينما تقام الودية الثانية فى 28 يوليو الجارى فى تمام الخامسة مساءً باستاد المكس، فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على استاد الجبل الاخضر.
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