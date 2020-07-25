إصابة مبابي تسرق فرحة باريس سان حيرمان بلقب كأس فرنسا

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا للموسم الحالي، بعد إطاحته بسانت إتيان في المباراة النهائية اليوم، بعد الفوز بهدف نظيف علي ملعب دي فرانس.

ولكن إصابة نجم الفريق الفرنسي كيليان إمبابي، أفسدت فرحتهم ، بعد أن خرج من ملعب المباراة مغادرا إلى غرفة خلع الملابس مع طبيب الفريق، ليعود مرة

أخرى إلى ملعب المباراة وهو مستندا على عكازين، ليشاهد اللقاء من على دكة البدلاء.

وظهر مبابي بعد ذلك مع لاعبو الفريقين لأخذ الميداليات الذهبية ورفع الكأس، ولكن الكل أبدى حزنه بسسب تلك الإصابة التي تعرض لها الشاب الفرنسي.

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يذكر أن مبابي خرج مصابا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول ليدخل بديلا له باولو سرابيا، بعد تعرضه للتدخل قوي من اللاعب بيرين نجم فريق سانت إتيان، الذي طرد من المباراة بعد أن عاد الحكم إلي تقنية حكم الفيديو و أخرج له البطاقة الحمراء.

وحدث مشادات بين لاعبي الفريقين بعد تدخل بيرين القوي علي مبابي، ليأتي الحكم ويهدأ الأجواء، ثم بعده لعب فريق سانت إتيان بخشونة علي لاعبي سان جيرمان.