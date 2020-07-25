شاهد .. أول ظهور لمبابي بالعكازات بعد إصابته

ظهر النجم الفرنسي كليان إمبابي نجم باريس سان جيرمان، بعد إصابته في مباراة فريقه اليوم أمام سانت إيتيان، وهو يستند على عكازات، في المباراة التي تجمع بنهما ضمن منافسات المباراة النهائية من كأس فرنسا.

خرج مبابي مصابا في الدقيقة 32 من عمر

الشوط الأول ليدخل بديلا له باولو سرابيا، بعد تعرضه لتدخل قوي من اللاعب بيرين نجم فريق سانت إتيان، الذي طرد من المباراة بعد أن عاد الحكم إلى تقنية حكم الفيديو وأخرج له البطاقة الحمراء.

وحدث مشادات بين لاعبي الفريقين بعد تدخل بيرين القوي على مبابي، ليأتي الحكم ويهدء الأجواء، ثم بعده لعب فريق سانت إتيان بخشونة علي لاعبي سان جيرمان.

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ويبدو أن تلك الإصابة ستأخذ وقتا طويلا لعودة مبابي إلى الملاعب مرة أخرى، وفي انتظار التقرير الطبي الذي سيعلنه باريس سان جيرمان عن إصابة اللاعب الفرنسي.