كشري: أداء أسوان يتقدم بشكل كبير في كل مباراة

قال أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، إن الفريق خرج من المباراة الودية التى خاضها فريقه أمس، الخميس، أمام فريق إنبd، بعدة مكاسب فى ثالث اللقاءات الودية، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، استعداداً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب وباء كورونا المستجد .
وأكد كشرى أن الفريق حقق تقدماًملحوظاً أمام إنبي، مشيراً إلى أن الأداء فى لقاء إنبى كان أفضل من المباراتين الماضيتين.
وأضاف مدرب أسوان أن فريقه سيطر على المباراة ولكن أهدر العديد من الفرص، مشيراً إلى أن النتائج ليست مهمة بشكل كبير فى الوديات.
ورفضت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، إقامة اللقاء الودى الذى كان منمقررا له غداً، السبت، بين المقاولون العرب وأسوان، بسبب ضرورة خضوع الفرق لإجراءات مسحة كورونا قبل أى لقاء ودى بـ 48 ساعة، وكان أسوان والمقاولون قد أجروا المسحة الأخيرة يوم 19 يوليو الجارى، وبناءً عليه لا يحق لنادى أسوان أو المقاولون العرب لعب مباراة الغد قبل إجراء مسحة جديدة.
ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.
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