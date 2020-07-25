كشري: أداء أسوان يتقدم بشكل كبير في كل مباراة

قال أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، إن الفريق خرج من المباراة الودية التى خاضها فريقه أمس، الخميس، أمام فريق إنبd، بعدة مكاسب فى ثالث اللقاءات الودية، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، استعداداً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب وباء كورونا المستجد .

وأكد كشرى أن الفريق حقق تقدماً

ملحوظاً أمام إنبي، مشيراً إلى أن الأداء فى لقاء إنبى كان أفضل من المباراتين الماضيتين.

وأضاف مدرب أسوان أن فريقه سيطر على المباراة ولكن أهدر العديد من الفرص، مشيراً إلى أن النتائج ليست مهمة بشكل كبير فى الوديات.

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ورفضت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، إقامة اللقاء الودى الذى كان من

مقررا له غداً، السبت، بين المقاولون العرب وأسوان، بسبب ضرورة خضوع الفرق لإجراءات مسحة كورونا قبل أى لقاء ودى بـ 48 ساعة، وكان أسوان والمقاولون قد أجروا المسحة الأخيرة يوم 19 يوليو الجارى، وبناءً عليه لا يحق لنادى أسوان أو المقاولون العرب لعب مباراة الغد قبل إجراء مسحة جديدة.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.