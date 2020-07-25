أهلي جدة يشترط 5 مليون ريال لاطلاق سراح عسيري..والنصر يطلب التخفيض

تسعى إدارة نادي النصر السعودي، لشراء المدة المتبقية من عقد لاعب أهلي جدة “عبدالفتاح عسيري” والذي قام مؤخرا بتوقيع عقود رسمية ينتقل بموجبها إلى العالمي، خلال شهر يناير المقبل.

ووقع عسيري مع النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع أهلي جدة، حيث فشلت كافة المساعي من أجل إقناعه بتجديد التعاقد، لاسيما مع ضعف المقابل المالي المعروض من جانب المسئولين في النادي، ليقوم اللاعب بتوقيع عقود رسمية مع العالمي.

وأرسلت إدارة النصر خطابا إلى أهلي جدة، من أجل شراء المدة المتبقية في عقد عسيري، مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.

وتسعى إدارة الفريق النصراوي، للاستفادة من خدمات عبدالفتاح عسيري في مسابقة دوري أبطال آسيا.

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وكشفت مصادر أهلاوية، عدم ممانعة منسوبي النادي من رحيل عسيري في حالة الحصول على مقابل مالي 5 مليون ريال، وهو الأمر الذي يرفضه مسئولو النصر، ويطالبون بتخفيض المقابل المالي، من أجل إبرام الاتفاق بشكل رسمي بين الناديين خلال الأيام المقبل.

ويأتي انتقال عسيري بعد دخول اللاعب الدولي في الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد، ولعب صاحب الـ 26 عاما مع أهلي جدة 106 مباريات، بعدما انتقل إلى الفريق في أغسطس 2016 قادما من اتحاد جدة الذي شارك معه في 60 مواجهة.

ويمتلك عسيري 10 مباريات رسمية في رصيده مع المنتخب السعودي الأول، وتواجد مع الأخضر في التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.