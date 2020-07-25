ملخص مباراة ميلان واتلانتا في الدوري الايطالي “تعادل مُحبط يُغضب جاسبريني”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “ميلان واتلانتا” ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 24-7-2020 في الجولة الـ 36 من الدوري الايطالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

نقلت مباراة “ميلان واتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما نقلت على قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية، وقناة سكاي سبورت كالتشيو 1.

انطلق اللقاء في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي ميلان “سان سيرو”.

وفشل اتلانتا في تحقيق الفوز على ميلان، واكتفى بالتعادل الإيجابي ليعطله ميلان عن مواصلة مطاردة يوفنتوس على لقب الدوري الايطالي.

وشهدت المباراة إهدار اتلانتا لركلة جزاء خلال الشوط الأول بالاضافة لعدة فرص سهلة للتسجيل، وفي الشوط الثاني تحسن مردود ميلان مع التغييرات وتصدى القائم الأيمن لتصويبة من “بونافينتورا”.

وعبر المدير الفني لاتلانتا “جاسبريني” عن غضبه العارم من كم الفرص التي أضاعها لاعبيه خلال الشوط الأول والشوط الثاني، وقام برمي هاتفه المحمول خلال تواجده في المقصورة الرئيسية حيث يقضي عقوبة الإيقاف.

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وتجمد “ميلان” في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة عن الخامس “روما”، وبفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز السابع “نابولي”.

في المقابل يحتل “اتلانتا” المركز الثاني برصيد 75 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر “يوفنتوس” الذي سيواجه “سامبدوريا” الأحد القادم.

وانتهت آخر مواجهة بين “ميلان واتلانتا” في الدوري الايطالي بفوز القديسين بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جيويس” يوم 22 ديسمبر 2019.

ميلان 1-1 اتلانتا

????️ملعب سان سيرو (ميلان)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 36)

انتهت

يصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر“

???? ⬛️ تشكيلة ميلان اليوم : دوناروما – سيمون كاير – جابيا – دييجو لاكسايت – كالابيرا – فرانك كيسييه – بيليا – ريبيتش – هاكان تشالهان أوغلو – سايليمايكيرس – إبراهيموفيتش

دوناروما سيمون كاير جابيا دييجو لاكسايت كالابيرا فرانك كيسييه بيليا ريبيتش هاكان تشالهان أوغلو سايليمايكيرس إبراهيموفيتش ???? ⬛️ تشكيلة أتالانتا اليوم : جوليني – تولوي – كالدارا – ديجيمسيتي – فريولير – دي رون – هاتيبوير – جوسانس – مالينوفسكي – أليخاندرو جوميز – دوفان زاباتا.

جوليني تولوي كالدارا ديجيمسيتي فريولير دي رون هاتيبوير جوسانس مالينوفسكي أليخاندرو جوميز دوفان زاباتا. يدير هذا اللقاء الحكم “دوفيري”

1″ صافرة بداية المباراة..

4″ بوووووووووووووم…تصويبة صاروخية من لاعب أتالانتا “مارتن دي رون” من حوالي 25 ياردة مرت فوق المقص الأيسر لمرمى ميلان، أفزعت الحارس دوناروما الذي قفز عليها لتأمينها..

7″ عرضية رائعة من أليخاندرو جوميز إثر ركلة حرة مباشرة … وجدت رأس زاباتا الذي حولها فوق العارضة بعيدة عن مرمى ميلان.

8″ أوووووووووه…انطلاقة مذهلة من آليخاندرو جوميز في العمق الدفاعي لميلان، قبل أن يصوب بباطن قدمه اليسرى جوار القائم الأيسر بقليل.

13″ ريبيتش يتحصل على خطأ من الجهة اليسرى بعد تعرضله للعرقلة من أحد مدافعي أتالانتا..

14″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول…هاكان تشالهان أوغلو يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة بالقدم اليمنى من أقصى الجهة اليسرى، تسكن الزاوية اليسرى لمرمى أتالانتا بشكل جميل.

19″ تصوووووووووويبة!! دييجو لاكسايت يجرب حظه من على خط ال18 لمنطقة جزاء أتالانتا، تمر تصويبته جوار القائم الأيسر بعدما لمسها الحارس جوليني..

23″ بيليا يعرقل مالينوفسكي ويدهس عليه داخل منطقة جزاء ميلان..والحكم يلجأ إلى تقنية الفار للتأكد من اللقطة

24″ أوووووووه…ركلة جزاء بعد اللجوء إلى الفار ..

24″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط ميلان بيليا .. الجكم كان رؤوفًا باللاعب الارجنتيني بعدم طرده

24″ ❌ دونارررررروما روووووعة…يتصدى لركلة الجزاء من مالينوفسكي الذي سدد على الجهة اليسرى لدوناروما.

30″ ضغط شرس جدًا من أتالانتا في خط الوسط على جميع لاعبي ميلان.

34″ ⚽️ جووووووووووووول…زاباتا يسجل هدف التعادل 1/1 لأتالانتا بعد متابعة لتسديدة ارتطمت في جسد أحد مدافعي ميلان داخل المنطقة.

38″ ???? بطاقة صفراء للاعب أتالانتا “تولوي”

45″ صافرة نهاية الشوط الأول

45″ صافرة بداية الشوط الثاني من المباراة.. ميلان يتحول إلى الجهة اليسرى من الملعب.

46″ ???? لاعب وسط أتالانتا “تولوي” يترك مكانه لـ “سوتالو” في اول تغيير في المباراة

48″ بداية نسبيًا بطيئة من جانب الفريقين..

57″ ???? خروج الأوكراني مالينوفسكي ونزول الكولومبي “موريل” في ثاني تغييرات أتالانتا.

59″ تصوووووويبة..خطيرة خطيرة من آليخاندرو جوميز ، كادت تعانق الشباك لكنها انحرفت بعيدًا عن المرمى.

60″ ???? ثلاث تغييرات دفعة واحدة في صفوف ميلان بنزول “لياو وبونافينتورا وكرونيتش” بدلاً من ريبيتش وهاكان وبيليا.

68″ ???? تغيير مزدوج في صفوف اتلانتا بمشاركة “باساليتش وكاستانيا” بدلاً من فريولير وجوزنسا

69″ مشاركة كاستيليخو بدلاً من سايليمايكيرس في تشكيلة ميلان

73″ أووووووووه…هدف يضيع على ميلان!! القائم الأيمن يُبعد تصويبة من بونافينتورا أطلقها من حوالي 22 ياردة بعد هجمة مرتدة سريعة من قبل خط الوسط!!

89″ أووووووووه..مطالبات بركلة جزاء لصالح زلاتان إبراهيموفيتش الذي تعرض لدفعة داخل منطقة الجزاء أثناء محاولة ضرب كرة عرضية بالرأس..والحكم يشير باستمرار اللعب!