أتالانتا يحافظ على آماله الطفيفة باللقب رغم تعادله مع ميلان

حافظ أتالانتا على آماله الطفيفة بإحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ميلان 1-1 في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين الجمعة.



ورفع أتالانتا رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مؤقتا مع يوفنتوس المتصدّر وحامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية إلى خمس نقاط، في حين أصبح رصيد ميلان 60 نقطة معززا مركزه السادس الذي يمنح صاحبه خوض التصفيات المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم المقبل.



وسيحسم يوفنتوس لقبه التاسع تواليا والسادس والثلاثين في تاريخه في حال فوزه الأحد على ضيفه سمبدوريا.



وبات مركز فريق برغامو مهددا من قبل إنتر ولاتسيو اللذين يواجهان جنوى وفيرونا السبت والأحد على التوالي ضمن المرحلة نفسها.



وسجّل التركي هاكان تشالهان أوغلو (15) لميلان، والكولومبي دوفان زاباتا (34) لأتالانتا.



وواصل الفريقان تألقهما بالحفاظ على سجلهما الخالي من الخسارة، منذ استئناف البطولة في حزيران/يونيو الماضي، حيث حقق الضيوف ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات، مقابل سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات لميلان، كون أتالانتا كان يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين التي سبقت تعليق النشاط الكروي في البلاد.



ويخوض أتالانتا موسما استثنائيا محليا وأوروبيا، إذ بلغ الدور ربع النهائي لدوري ابطال أوروبا في أول مشاركة له حيث سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في 12 آب/أغسطس المقبل في لشبونة.



وفشل ميلان بأن يثأر من خسارته في المرحلة السابعة عشرة أمام أتالانتا بخماسية نظيفة.



وقاد المدرب جان بييرو غاسبيريني كتيبته من مقصورة كبار الشخصيات بعد طرده في المرحلة السابقة خلال المباراة التي فاز فيها على بولونيا 1-صفر بعد توجيهه كلاما نابيا لنظيره الصربي سينيسا ميهايلوفيتش.



افتتح تشالهان أوغلو التسجيل من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء أتالانتا مباشرة في المقص الأيمن للحارس بيارلويجي غوليني (15).



وهو ثامن هدف للتركي هذا الموسم علما أنها مباراته المئوية في الـ"سيري أ"، منذ انضمامه للفريق في موسم 2017-2018 سجل خلالها 17 هدفا في الدوري ومرر 21 كرة حاسمة وفقا لمنصة "أوبتا" للإحصاءات الرياضية.



وتصدى الحارس العملاق جانلويجي دوناروما لركلة جزاء في الدقيقة 26 سددها الأوكراني روسلان مالينوفيسكي بعد تعرّضه لعرقلة من الأرجنتيني لوكاس بيليا بدون كرة احتاج الحكم دانيللي دوفيري لتقنية المساعدة بالفيديو (VAR) لتأكيدها.



وخطف زاباتا هدف التعادل لفريقه من تسديدة قريية بعد معمعة من قبل المدافعين في تشتيت الكرة (34).



ورفع زاباتا رصيده إلى 18 هدفا ليتشارك صدارة هدافي فريقه مع مواطنه لويس موريال الذي أشركه غاسبيريني بديلا في الدقيقة 58.



وعزز الكولومبي رصيد فريقه كأقوى خط هجوم في الدوري هذا الموسم برصيد 96 هدفا.



المصدر: فرانس برس