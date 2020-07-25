باريس سان جيرمان يتوّج بلقب كأس فرنسا ويخسر مبابي

توّج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا الذي فقده الموسم الفائت، بعدما انتصر على سانت إيتيان في مباراة اتسمت بالخشونة.



وعزّز باريس سان جيرمان سجله التاريخي في عدد مرات الفوز بلقب كأس فرنسا بعدما تغلّب على سانت إيتيان 1-0 يوم الجمعة في المباراة النهائية. واتسم الشوط الأول الذي انتهى بهدف البرازيلي نيمار (14)، بخشونة واضحة من قبل لاعبي سانت إيتيان تسببت بخروج الألماني كيرير وكيليان مبابي من طرف سان جيرمان للإصابة.



وشهد النصف الأول تحديداً سبع بطاقات صفراء، أربع منها لسانت إيتيان، إضافة إلى طرد قائده بيران في آخر مباراة في مسيرته عقب العودة لتقنية الفيديو (31)، مقابل ثلاثة إنذارات للاعبي سان جيرمان (اثنان منها بسبب الاعتراض على الخشونة).



وسيّر باريس سان جيرمان المباراة كما أراد بعد العودة من غرف الملابس، إذ حاول نجومه الابتعاد قدر الإمكان عن الاحتكاكات مع محاولة التسجيل التي توقفت عند حدود تألق الحارس مولان أفضل لاعبي سانت إيتيان.



ورفع باريس سان جيرمان عدد ألقابه في المسابقة إلى 13 مبتعداً بفارق ثلاثة ألقاب عن مرسيليا الثاني، ومعوضاً فقدانه للقب النسخة الماضية أمام رين عندما خسر في النهائي بركلات الترجيح (6-5) عقب انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.



وأوضحت لقطات فيديو ظهور مبابي خارج أرضية الملعب وهو يسير مستعيناً بعكاز مما قد يؤشر لاحتمالية غيابه عن الجزء المتبقي من موسم باريس سان جيرمان.



وينتظر باريس سان جيرمان المتوّج بلقب الدوري استحقاق مهم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الثاني عشر من أب/أغسطس المقبل أمام أتالانتا الإيطالي.



المصدر: بي إن سبورت