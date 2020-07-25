رياضة | نابولي يحدد بديل كوليبالي من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نابولي يحدد بديل كوليبالي من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي مع برشلونة في الموسم المقبل في ظل رغبة النادي الكتالوني في بيعه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن صامويل أومتيتي عرض حياته المهنية للخطر بعد أن رفض الخضوع لعمية جراحية في الركبة من أجل المشاركة في كأس العالم في عام 2018.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه منذ ذلك الحين تعرض أومتيتي البالغ من العمر 26 عامًا للعديد من الإصابات الخطيرة جعلته بعيدًا عن مستواه الذي قدمه في بدايته رحلته في صفوف البلوجرانا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نابولي الإيطالي الذي يقوده جينارو جاتوزو نجم ميلان الإيطالي السابق يستهدفون التعاقد مع أومتيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نابولي سيحاول التعاقد مع مدافع في الصيف الحالي في حال رحيل خاليدو كوليبالي علمًا بأن برشلونة أبلغ أومتيتي بأنه غير مرغوب به في الموسم المقبل.