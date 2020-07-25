رياضة | دوراتي يحسم موقفه من تدريب الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر دوراتي يحسم موقفه من تدريب الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، إن الكرة المصرية هي الأفضل داخل قارة إفريقيا.

وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مصر تتقدم في مجال كرة القدم وهي تلعب بشكل جيد والدوري بها دوري جيد".

وعن مفاوضات ناديي الأهلي والزمالك، علق دوراتي: "لم اتلقى أي مفاوضات من مسئولي ناديي الأهلي والزمالك ولكن كان هناك أحاديث من بعض الوكلاء".

وأوضح: "هناك بعض الوكلاء تحدثوا معي من أجل العمل معي حال تعاقدي مع الأهلي والزمالك".

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وكشف البرتغالي دوراتي، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو سابقا، عن موقفه من تدريب ناديي الأهلي والزمالك.

وأكد دوراتي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي والزمالك ناديين كبيرين وسارحب بتدريب أي منهم اذا تلقيت عرضا من أحدهم ولكن".

وأضاف: "أفضل قيادة منتخب مصر عن الأهلي والزمالك"

وعن تجربة احتراف اللاعبين المصريين في البرتغال، علق: "المصريون في البرتغال لم يحققوا النجاح رغم امتلاكهم مهارات كبيرة".