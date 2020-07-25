رياضة | مفاجأة حول استمرار وليد سليمان مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة حول استمرار وليد سليمان مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، إن وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يفكر في الاعتزال بعد انتهاء الموسمين الذي قام بتجديدهما مع الأهلي.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "وليد سليمان ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر في الاعتزال".

وأوضح: "وليد سليمان سيجدد عقده مع الأهلي موسما جديدا بخلاف المومسين المقبلين".

Advertisements

وأتم: "سليمان سيختتم مشواره الكروي في القلعة الحمراء ولن يلعب خارج الأهلي.

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز اليوم على فريق سموحة ضمن المباريات الودية إستعدادًا لعودة الدوري المصري من جديد فى السادس من أغسطس المقبل.

ويواجه النادي الأهلي نظيره إنبي فى التاسع من أغسطس على ستاد القاهرة فى أول المباريات بعد عودة الدوري المصري .