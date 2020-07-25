رياضة | سيتين يطلب تجهيز نجم برشلونة استعدادًا لمواجهة نابولي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر سيتين يطلب تجهيز نجم برشلونة استعدادًا لمواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طاب المدير الفني كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، تجهيز نجم الفريق المصاب، استعداداً لمواجهة نابولي الإيطالي المقبلة، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سيتين طالب الجهاز الفني لبرشلونة، بسرعة تجهيز الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق، استعداداً للمواجهة المرتقبة.

وأضافت الصحيفة، أن سيتين يأمل في لحاق ديمبلي بالمواجهة الهامة، لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني في المباراة.

Advertisements

وتلقى ديمبلي إصابة قوية في أوتار الفخذ في شهر فبراير الماضي، استوجبت التدخل الجراحي، إلا أنه استفاد من فترة التوقف لمدة 3 أشهر، بسبب فيروس كورونا.

ويواجه برشلونة نظيره نابولي يوم السبت 8 أغسطس، في إطار مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بملعب "كامب نو".

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف على ملعب سان باولو، خلال فبراير الماضي.